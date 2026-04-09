Perugia ha vinto la seconda partita della semifinale di campionato contro Piacenza, con il punteggio di 3-1 in trasferta. La squadra umbra si è aggiudicata così la serie 2-0, avvicinandosi alla finale scudetto. La partita si è svolta in Emilia-Romagna, dove gli ospiti hanno conquistato il successo. La serie si deciderà nella prossima gara, che potrebbe assegnare la qualificazione.

Piacenza-Perugia 1-3 (18-25, 25-22, 20-25, 20-25) L’analisi di Dante Boninfante a fine partita è lucidissima: "Bisogna ammettere quando gli altri sono più forti. Non hanno regalato niente, tanto di cappello". L'allenatore di Piacenza si riferisce ovviamente a Perugia, che vince anche Gara-2 in casa degli emiliani e adesso ha tre match point per volare in finale, due dei quali da giocare in casa. Come in Gara-1, la conta degli indisponibili è lunga: Piacenza non ha Mandiraci, premiato come Mvp dei quarti di finale e poi inserito solamente per pochissimi scambi senza poter incidere; Bergmann indossa la maglia di libero e Galassi parte titolare ma, dopo i primi vagiti della partita, lascia il campo a Comparoni per problemi di stomaco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ben Tara e Russo show: Perugia batte Piacenza e vola 2-0. Finale scudetto a un passo

Sir Perugia, Russo e Ben Tara: "Ogni partita è una battaglia"Spesso la semifinale dei play-off scudetto è iniziata bene per la Sir Susa Scai Perugia.

LIVE Piacenza-Perugia 1-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: Ben Tara trascina gli umbri che vincono 20-25 il terzo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 NUOVO VANTAGGIO PERUGIA! Mani fuori di Ben Tara da seconda linea! 20-24 Erroraccio di Piacenza che...

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Sir Perugia, Russo e Ben Tara: Ogni partita è una battagliaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

Champions, Ben Tara guida Perugia: 3-0 al St. Nazaire. E Leon fa cadere l'arbitro dal seggiolone...Il tecnico Angelo Lorenzetti, costretto a rinunciare al centro ancora all’infortunato Russo, ha schierato Giannelli in regia con Ben Tara opposto, Loser e Solè al centro, Ishikawa e Semeniuk in banda, ... gazzetta.it

Parla Ben Tara in vista di Gara 2! : sirsafetyperugia.it/new/focus-su-g… #BlockDevils x.com

Sir Susa Scai-Piacenza 3-1: Perugia detta legge in gara 1 di semifinale davanti ad Atanasijevic. Buonissima la prova dei bianconeri nel primo atto della serie. Ben Tara Mvp. Tra gli emiliani, Mandiraci a mezzo servizio. Articolo completo nel link nel primo com - facebook.com facebook