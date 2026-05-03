Una nuova minaccia si sta diffondendo nei giardini della zona, poiché un insetto chiamato cocciniglia asiatica sta attaccando le piante verdi. Questa specie si presenta con filamenti bianchi visibili sulla superficie delle foglie e dei rami, segnalando un'infestazione in corso. Se non si interviene tempestivamente, le piante colpite rischiano di morire, con possibili ripercussioni sull'ecosistema locale e sull'equilibrio delle aree verdi.

? Cosa scoprirai Come riconoscere i filamenti bianchi prima che la pianta muoia?. Quali sono i rischi per l'ecosistema se non si interviene subito?. Perché i trattamenti chimici improvvisati potrebbero peggiorare la situazione?. Come si segnala correttamente l'infestazione al servizio fitosanitario regionale?.? In Breve Identificazione tramite filamenti bianchi a forma di collana sui rami delle piante.. Schiusa delle uova prevista tra fine maggio e inizio giugno.. Rimozione manuale o taglio immediato dei rami infetti per contenere il contagio.. Segnalazione obbligatoria al Servizio fitosanitario della Regione Lombardia con foto e località.. Le segnalazioni di Takahashia japonica aumentano in provincia di Como, dove la cocciniglia asiatica sta colpendo i rami delle piante nei giardini e nelle aree verdi del Canturino e della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pericolo nei giardini: la cocciniglia asiatica attacca il verde comasco

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