Una scoperta scientifica pubblicata su Nature Microbiology ha attirato l’attenzione degli esperti. Gli studiosi hanno individuato organismi viventi che si trovano comunemente nei parchi e nei giardini. Questi micro-organismi sono stati classificati come potenzialmente letali. La notizia ha sollevato interrogativi riguardo alle possibili implicazioni in ambito medico e agricolo. La ricerca apre nuovi spunti di riflessione sui rischi nascosti nell’ambiente quotidiano.

Una scoperta scientifica destinata a far discutere e ad aprire nuove prospettive nella medicina e nell’agricoltura arriva da uno studio pubblicato su Nature Microbiology. Un team internazionale di ricercatori, guidato dalla McMaster University insieme a istituti come Harvard Medical School e Yale, ha identificato una nuova classe di tossine prodotte da batteri del suolo appartenenti al genere Streptomyces. Si tratta di microrganismi diffusissimi, presenti praticamente in ogni angolo del pianeta, dai parchi cittadini ai campi agricoli. Questi batteri sono già noti alla scienza per la loro capacità di produrre sostanze fondamentali, tra cui molti antibiotici utilizzati in medicina.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vive nei parchi e nei giardini. La scoperta choc degli scienziati: “E’ letale”

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