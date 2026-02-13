Verde Alfonsi | al via interventi di cura delle palme storiche nei giardini di Piazza Vittorio

Verde, Alfonsi ha annunciato l’inizio dei lavori di cura delle palme storiche nei giardini di Piazza Vittorio, dopo che questa mattina sono stati avviati gli interventi fitosanitari. La scelta di intervenire deriva dal bisogno di proteggere gli alberi più antichi e amati della zona, tra cui alcune palme che superano i 50 anni di età. Alla cerimonia di avvio, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale ha partecipato per verificare di persona lo stato di salute delle piante. In totale, saranno trattate 64 palme, che richiedono cure

Hanno preso avvio questa mattina, alla presenza dell'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale gli interventi fitosanitari per la cura delle 64 palme storiche nei giardini Nicola Calipari a piazza Vittorio. Si tratta di un piano di interventi nei quadranti della città storica programmati dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, eseguiti con la supervisione di agronomi, che riguarderanno le 41 palme di varia specie dei Giardini di Sant'Andrea e di Carlo Alberto al Quirinale e le 5 palme di Piazza di Spagna, dove i trattamenti saranno effettuati all'alba per non incidere sul passaggio della piazza.

