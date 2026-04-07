Un incidente si è verificato lungo la strada tra Pisa e Livorno, quando un motociclo è uscito di strada mentre l’autista stava uscendo da Coltano. L’uomo ha perso il controllo e è caduto a terra, finendo contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno rianimato il ferito, che è stato successivamente trasportato in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Stava uscendo da Coltano con il motorino, pochi attimi ed è finito contro il guardrail che si trova lungo la strada che unisce Pisa a Livorno. Un impatto violento. È stato trovato sull’asfalto incosciente da alcuni passanti (non sono in molti a quell’ora) che hanno chiamato il Nue, numero unico di emergenza, che ha inviato sul posto la Misericordia di Pisa. I soccorritori sono riusciti a riprenderlo e in poco tempo l’uomo, un 40enne, è tornato cosciente. È successo intorno alle 12 di Pasqua in zona Mortellini, al campo Zara. L’uomo si trovava in scooter e a un certo punto ha perso il controllo del mezzo. Le indagini: il centauro pare che abbia avuto un malore e che abbia fatto quindi tutto da solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perde il controllo dello scooter e finsce a terra: rianimato, è salvo

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