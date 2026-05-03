Perdita idrica chiuso per lavori il serbatoio Saracinello

Oggi alcuni quartieri della città resteranno senz’acqua a causa della chiusura temporanea del serbatoio Saracinello. La decisione si è resa necessaria a seguito di una perdita idrica che ha reso indispensabile intervento per i lavori di riparazione. La chiusura del serbatoio potrebbe durare diverse ore, con disagi per le utenze coinvolte. La situazione è monitorata dagli operatori incaricati delle manutenzioni.

Alcuni quartieri della città resteranno temporaneamente senza acqua oggi per la chiusura del serbatoio Saracinello a causa di una perdita idrica.A comunicarlo è la società di gestione Sorical, che ha reso nota la situazione. E' in corso l'intervento di riparazione di una perdita nei pressi dello.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Guasto al serbatoio Saracinello: allerta idrica a Reggio CalabriaUn guasto strutturale nella rete idrica della zona di Ravagnese ha costretto Sorical a interrompere immediatamente le operazioni del serbatoio... A causa di una frana sulla condotta idrica chiuso il serbatoio di Gallina, previsti disservizi idrici: ecco doveA causa di una frana che ha tranciato la condotta idrica, nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, si prevedono disservizi nell’erogazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rete idrica: concluso un delicato intervento sull’acquedotto dei Mille; Tubo scoppia e cede l'asfalto, lunghe code e traffico in tilt; Giugliano scoppia condotta idrica sotto il manto stradale | chiusa via Licoda. Poste chiuse a Carbonia centro per una perdita idricaSarà chiuso anche domani l’ufficio postale di Carbonia Centro di Piazza Rinascita. Il tutto dovuto ad una grossa perdita idrica verificatasi nella notte scorsa nell’appartamento soprastante l’ufficio. unionesarda.it Crolla un palazzo a Casoria, venti famiglie sgomberate poche ore prima per una perdita idrica: la tragedia sfiorataUna notte di lavoro senza sosta ha consentito di individuare la perdita d'acqua, ma la staticità era compromessa a causa della forte perdita. Stamani sul posto, vigili del fuoco, tecnici, polizia ... corriereadriatico.it Riparata nella notte una grave perdita idrica a Sant’Agata: intervento tempestivo della Solofra Servizi Link al primo commento - facebook.com facebook #Orroli, è in corso la riparazione di una perdita idrica causata dal danneggiamento della condotta da parte della ditta che sta eseguendo la posa della fibra ottica in via San Nicolò a Orroli: erogaz. sospesa in tutto l'abitato fino alle 17. x.com