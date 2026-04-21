Nella zona di Ravagnese a Reggio Calabria si è verificato un guasto strutturale nel serbatoio Saracinello, un punto chiave della rete idrica locale. Di conseguenza, l’azienda che gestisce il servizio ha deciso di sospendere le operazioni nel serbatoio per intervenire sulla riparazione. La situazione ha portato a un'interruzione dell’erogazione idrica in alcune zone della città.

Un guasto strutturale nella rete idrica della zona di Ravagnese ha costretto Sorical a interrompere immediatamente le operazioni del serbatoio Saracinello, un nodo cruciale per il sistema di distribuzione di Reggio Calabria. L’intervento tecnico è scaturito dalla necessità di riparare una perdita rilevata che metteva a rischio l’integrità dell’intera infrastruttura idrica locale. L’impatto tecnico sulla rete e la gestione della criticità a Ravagnese. La problematica è emersa a seguito dell’individuazione di una falla nel sistema di convogliamento situato nell’area di Ravagnese. Per poter operare in condizioni di totale sicurezza e garantire la riuscita delle manovre di riparazione, i tecnici hanno dovuto disporre la chiusura del serbatoio Saracinello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guasto al serbatoio Saracinello: allerta idrica a Reggio Calabria

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