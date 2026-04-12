Calamai duro dopo Milan-Udinese | Leao corpo estraneo Convinto che non farà parte del futuro rossonero

Dopo la partita tra Milan e Udinese, terminata con un risultato di 0-3, Luca Calamai ha scritto un editoriale su 'Tuttomercatoweb'. Nel suo pezzo, il giornalista ha espresso un giudizio severo su Leao, definendolo un

"Che sveglia il Milan". Così comincia Luca Calamai, noto giornalista sportivo, nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb' dopo la sonora sconfitta dei rossoneri per 0-3 contro l'Udinese di Runjaic. Ieri sera, nel match valido per la 32^ giornata di Serie A disputato a 'San Siro', il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri è stato travolto dai bianconeri e ora rischia seriamente per il posto in Champions League. Calamai commenta in questo modo il k.o. rossonero: "Allegri sbaglia partita. Non vorrei che il tecnico rossonero fosse distratto dalle sirene della Nazionale. Troppe scelte sbagliate, poche idee geniali anche in corso di gara.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calamai duro dopo Milan-Udinese: “Leao corpo estraneo. Convinto che non farà parte del futuro rossonero” Leao titolare in Milan-Udinese, ma la sorpresa è nel suo ruolo. Futuro ancora rossonero? Ad una condizione'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato che, per Milan-Udinese di questo pomeriggio a 'San Siro', l'attaccante portoghese Rafael Leao... Leggi anche: Milan-Udinese, serata nera per Leao: ‘esce’ convinto di essere sostituito, la ricostruzione