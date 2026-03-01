Insigne e Meazzi regalano il sogno al Pescara che vince sul Palermo | i Lorenzo infiammano l' Adriatico

Insigne e Meazzi segnano due gol che portano il Pescara alla vittoria contro il Palermo. Al 54esimo e all’87esimo minuto, i giocatori hanno realizzato le reti decisive davanti a circa 8.000 spettatori presenti allo stadio. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 a favore della squadra di casa, creando entusiasmo tra il pubblico presente.

Un nome che fa sognare il Pescara: "Lorenzo". È il nome di Insigne che Meazzi e sono loro che al 54esimo e all'87esimo regalano il sogno al Delfino che, in un Adriatico in delirio, hanno regalato agli 8mila spettatori la vittoria contro il Palermo. Finisce 2 a 1 una partita difficile. Lorenzo Insigne è tornato a esultare sotto la curva Nord dello stadio Adriatico dopo 5041 giorni. Era il maggio 2012 quando l'attaccante segnò in casa al Torino per la squadra del cuore in cui è voluto tornare dopo l'esperienza americana. Pohjanpalo illude, il Pescara la ribalta con Insigne e Meazzi: il Palermo ko contro l'ultima dopo 14 partite senza sconfitta. Dopo quattordici risultati utili di fila, la squadra di Pippo Inzaghi cade contro l'ultima in classifica: all'Adriatico il Pescara vince 2-1.