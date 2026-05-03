Perché i granchi camminano di lato? Un nuovo studio Lamarck e il moonwalk

Perché i granchi si spostano camminando di lato? Una recente ricerca scientifica ha analizzato questo comportamento, portando alla luce alcuni dettagli sulle loro modalità di movimento. La scoperta potrebbe sembrare semplice, ma rivela aspetti interessanti sulla struttura dei loro arti e sulla loro evoluzione. La domanda sulla loro andatura ha coinvolto anche riferimenti storici e teorici, come le teorie di Lamarck e il movimento noto come moonwalk.

Perché i granchi camminano di lato? Scientificamente c’è uno studio interessante, a livello popolare magari non interessa o forse sì, saprete cosa rispondere al vostro bambino quando ve lo chiede senza inventarvi niente. E magari spiegargli anche qualcosa su come funziona l’evoluzione, visto che anche gli adulti fanno confusione. Per ora, restiamo sui granchi. La ricerca viene da un gruppo guidato da Yuuki Kawabata, professore associato alla Graduate School of Integrated Science and Technology della Nagasaki University e è uscita su eLife come Reviewed Preprint il 21 aprile 2026, con il titolo Evolution of sideways locomotion in crabs. La...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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