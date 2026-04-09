Un nuovo studio spiega perché i gatti lasciano il cibo | si annoiano dello stesso odore

Un recente studio analizza il motivo per cui i gatti spesso lasciano il cibo nella ciotola. La ricerca evidenzia che il comportamento è legato alla percezione olfattiva: i gatti si stancano dello stesso odore e, di conseguenza, perdono interesse verso il cibo. Questa risposta si basa sulla loro sensibilità agli stimoli odorosi e sulla capacità di distinguere variazioni nell'ambiente circostante.

I gatti lasciano spesso il cibo nella ciotola. Secondo un nuovo studio, è soprattutto una questione di olfatto: si "annoiano" e perdono appetito quando l'odore è sempre lo stesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché i maschi si annoiano di più a scuola? Le femmine preferiscono leggere e fare scienze, loro vogliono muoversi e hanno bisogno di più attività fisica. Uno studioUna ricerca condotta dalla Norwegian University of Science and Technology ha analizzato le percezioni di benessere e sicurezza di 1.

I gatti sentono il dolce? Come funzionano i recettori e perché li mangiano lo stessoI gatti non sentono il dolce per l'assenza di un recettore causata da una mutazione genetica legata al gene Tas1r2, non funzionante in tutti i felidi.

Temi più discussi: Quando il lupo è diventato cane: l’analisi genetica sul DNA antico retrodata la sua prima comparsa a 15.800 anni fa; Tumore delle corde vocali: da tessuto compatto a stato fluido, il cambiamento che rende la malattia più aggressiva; L’interesse delle zanzare per il sangue umano sembra risalire a 1,8 milioni di anni fa; La precocità dei campi magnetici al collasso.

Un nuovo studio spiega come la morte di un animale domestico può essere traumatica per noi quanto quella di un parente o amicoChe sia un cane o un gatto, la morte di un animale domestico è straziante. La sua perdita, infatti, può farci sentire un dolore molto intenso, forte a tal punto che potrebbe essere paragonabile alla ... wired.it

Uno dei progettisti dello Studio Oma spiega la sfida del nuovo New Museum«L’arte contemporanea non è più strettamente confinata negli spazi espositivi convenzionali e può essere esposta, per esempio, nell’atrio e nella piazza; perfino i bagni sono concepiti come esperienze ... ilgiornaledellarte.com

Un nuovo studio “ribalta” il paradigma dell’abitabilità dei pianeti: lune coperte da atmosfere di idrogeno e riscaldate dalle forze di marea potrebbero ospitare oceani di acqua liquida, una delle condizioni per la nascita della vita - facebook.com facebook

Secondo un nuovo studio, il segreto sta nella compattazione, nel tempo di contatto dell'acqua e nella granulometria dei chicchi x.com