Perché gli Usa delusi lasciano Berlino

Venerdì sera, il segretario alla Guerra degli Stati Uniti ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. La decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e sollevato domande sul futuro delle basi militari in Europa. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo alle tempistiche o alle modalità del ritiro.

Venerdì sera il segretario alla Guerra americano Pete Hegseth ha ordinato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha parlato di «attenta revisione della presenza militare in Europa», dettata da «esigenze operative e condizioni sul campo». I tempi: sei -dodici mesi. I dettagli: assenti. Il Pentagono non ha specificato quali basi saranno interessate, né se le truppe torneranno negli Stati Uniti o se saranno ridispiegate altrove in Europa o in altre regioni del mondo. La NATO ha dichiarato di «collaborare con Washington per comprendere i dettagli», gergo diplomatico per ammettere di essere stata informata a cose fatte.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Perché gli Usa, delusi, lasciano Berlino Notizie correlate Sanchez nega le basi agli Usa: gli aerei americani lasciano la SpagnaIl presidente del governo di Madrid ha infatti vietato all’alleato americano di usare come hub di rifornimento le basi di Moron de la Frontera, in... Leggi anche: Teheran: «Chiudere le basi Usa». Netanyahu: li stiamo schiacciando. Gli italiani lasciano l'Iraq | Khamenei, resistenza e vendetta Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Gli spari, tutti a terra, il secret service: attentato a Trump, cos'è successo minuto per minuto | Libero Quotidiano.it; Udinese, Atta a Sky: Siamo delusi, vogliamo di più. L'uscita degli Usa dalla Nato è una minaccia seria. Ecco perchéTrump può decidere da solo l'uscita degli Stati Uniti dalla Nato? E che cosa succederebbe? Oriente Occidente, di Federico Rampini ... corriere.it Edmond de Rothschild AM: Ecco perché gli USA sono ancora in vantaggio su tuttiL’attuale conflitto in Medio Oriente più che mettere in discussione il ciclo economico globale può modificarne la gerarchia. Lo spiega, in una sua analisi, Benjamin Melman, Global CIO di Edmond de Rot ... msn.com Visita in Italia del Segretario di Stato Usa dopo gli attacchi di Trump a Meloni e al Pontefice - facebook.com facebook Media: "Nave cisterna iraniana sfugge al blocco Usa a Hormuz" | Trump: "C'è la possibilità che riprendano gli attacchi" #iran x.com