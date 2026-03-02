Sanchez nega le basi agli Usa | gli aerei americani lasciano la Spagna

Il governo spagnolo ha comunicato che Sanchez ha negato le basi agli Stati Uniti e che gli aerei americani stanno lasciando il paese. Nel frattempo, Francia, Germania e Regno Unito non hanno escluso di unirsi alla campagna militare in corso. La situazione riguarda le decisioni prese dal governo spagnolo e le reazioni degli altri paesi europei coinvolti.

Il presidente del governo di Madrid ha infatti vietato all’alleato americano di usare come hub di rifornimento le basi di Moron de la Frontera, in Andalusia e vicina a Siviglia, e di Rota, vicino a Cadice, confermando una linea che, pur critica verso la Repubblica Islamica e il suo regime, è assolutamente contraria a ogni escalation militare. Per prassi gli Stati Uniti si rivolgono sempre agli alleati per chiedere spazio di manovra nelle basi Nato site fuori dal territorio americano. Madrid lo ha negato e, nonostante il suo tradizionale unilateralismo, Washington e l’amministrazione Usa di Donald Trump non hanno forzato la mano. Da 12 a 15 (secondo le fonti) aerocisterne Boeing KC-135 Stratotanker hanno così lasciato la Spagna per dirigersi tra Germania, Regno Unito e Francia. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sanchez nega le basi agli Usa: gli aerei americani lasciano la Spagna Spagna, batosta per Sanchez in Estremadura: voti quasi dimezzati in due anni. Il premier annuncia un rimpasto, l’ira degli alleati: «Nega la realtà»Alla vigilia del nuovo anno, per Pedro Sanchez la storia continua a non cambiare. Leggi anche: F-35 e aerei nelle basi militari: così i satelliti della Cina svelano le mosse Usa in Medio Oriente