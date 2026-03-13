Teheran |  Chiudere le basi Usa Netanyahu | li stiamo schiacciando Gli italiani lasciano l' Iraq | Khamenei resistenza e vendetta

Teheran chiede di chiudere le basi statunitensi e afferma che Israele viene colpito con missili, annunciando anche la chiusura dei luoghi sacri a Gerusalemme, accompagnando il tutto con un video risalente a fine febbraio. Netanyahu afferma che Israele sta schiacciando le forze avversarie, mentre gli italiani stanno lasciando l'Iraq. Khamenei parla di resistenza e vendetta in un suo intervento.

Israele: «Teheran ci lancia missili, stop ai luoghi culto a Gerusalemme». E posta un video, ma è di fine febbraio. Sei soldati francesi feriti in un attacco di droni nel nord dell'Iraq. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

