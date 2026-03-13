Teheran chiede di chiudere le basi statunitensi e afferma che Israele viene colpito con missili, annunciando anche la chiusura dei luoghi sacri a Gerusalemme, accompagnando il tutto con un video risalente a fine febbraio. Netanyahu afferma che Israele sta schiacciando le forze avversarie, mentre gli italiani stanno lasciando l'Iraq. Khamenei parla di resistenza e vendetta in un suo intervento.

Israele: «Teheran ci lancia missili, stop ai luoghi culto a Gerusalemme». E posta un video, ma è di fine febbraio. Sei soldati francesi feriti in un attacco di droni nel nord dell'Iraq. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Teheran: «Chiudere le basi Usa». Netanyahu: li stiamo schiacciando. Gli italiani lasciano l'Iraq | Khamenei, resistenza e vendetta

Guerra in Iran, nuovi attacchi ai siti nucleari di Teheran. Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei: “Vendicheremo il sangue dei martiri. Paesi vicini sono amici, chiudere le basi Usa”La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase di escalation sempre più ampia e imprevedibile, con attacchi che ormai si estendono su...

Iran, così le città missilistiche sono finite nel mirinoIl Pentagono rende noto il calo di attacchi con missili e droni da parte del regime islamico. Che, però, potrebbe usare le sue armi più potenti in una fase successiva ... msn.com

Mojtaba Khamenei: lo Stretto di Hormuz resta chiuso, via le basi USA dalla regioneRoma, 12 mar. (askanews) – Quattro giorni dopo la sua nomina a nuova Guida ... msn.com

L'escalation avvenuta in Iran, con Usa e Israele che hanno attaccato Teheran - provocando la morte dell'ayatollah Khamenei - non ha preso alla sprovvista solo studenti e influencer di stanza negli Emirati Arabi, in primis a Dubai: Nicola Alberto Valente, 42 an - facebook.com facebook

