Nella partita di Como, McTominay e De Bruyne non sono riusciti a incidere sul risultato finale, che si è concluso con un pareggio. La sfida ha visto il Napoli affrontare la squadra locale, guidata dall’ex centrocampista di grande esperienza, in una serata in cui nessuno dei due azzurri ha trovato la rete o ha dato il proprio contributo determinante. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti.

Il Napoli pareggia a Como contro la squadra di Cesc Fàbregas in una serata in cui le sue stelle più importanti, McTominay e De Bruyne, non brillano e non incidono sull’andamento del match. Ad avere un problema di continuità è anche De Bruyne, ieri lontano parente di quello che aveva entusiasmato con la Cremonese. È rimasto in campo un’ora, ma non è mai entrato nel vivo del gioco. Anzi, quando è stato chiamato in causa si è fatto notare per una inconsueta imprecisione nei passaggi. Errori che non ti aspetteresti mai da un campione con le sue qualità. Inevitabile è stata la sostituzione, l’ingresso di Anguissa (anche se ancora non al top) ha dato al Napoli più sostanza in mezzo al campo e la forza per un finale di partita in crescendo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Per McTominay e De Bruyne serata da dimenticare

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