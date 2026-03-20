Reja | Napoli da miracolo Hojlund devastante ma De Bruyne e McTominay…

Un ex calciatore commenta una partita tra Napoli e un avversario, definendo l'incontro come più di una semplice sfida per i tre punti. Durante la partita, si sono distinti giocatori come Hojlund, considerato devastante, mentre altri come De Bruyne e McTominay hanno avuto un ruolo importante nell’andamento del match. La partita ha toccato anche aspetti emotivi per alcuni protagonisti in campo.

Reja: «Napoli da miracolo. Hojlund devastante, ma De Bruyne e McTominay.»"> Una sfida che vale più dei tre punti e che tocca anche corde personali. Edy Reja, ex allenatore con un passato tra Cagliari e Napoli, ha analizzato il match ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico ha sottolineato l’importanza della gara per entrambe le squadre. La Gazzetta dello Sport evidenzia come la partita abbia significati diversi ma ugualmente profondi. «Sarà una gara difficile per entrambe», ha dichiarato Reja alla Gazzetta dello Sport, mettendo in evidenza la differenza di valori ma anche le motivazioni. Reja alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato come Pisacane voglia chiudere il discorso salvezza senza sofferenze, mentre Conte guarda al secondo posto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Reja: «Napoli da miracolo. Hojlund devastante, ma De Bruyne e McTominay…» Articoli correlati Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay Infortuni Napoli, i lungodegenti De Bruyne ed Anguissa hanno recuperato: segnali incoraggianti anche da McTominayIl Napoli inizia a intravedere la luce dopo settimane complicate sul fronte infortuni.