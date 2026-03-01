Infortuni Napoli i lungodegenti De Bruyne ed Anguissa hanno recuperato | segnali incoraggianti anche da McTominay

Il Napoli ha comunicato che i giocatori De Bruyne e Anguissa, entrambi lungodegenti, hanno ripreso l’attività. Segnali incoraggianti arrivano anche da McTominay, che sta recuperando da un infortunio. La squadra si prepara ora alla prossima partita di campionato contro il Torino, con l’attenzione rivolta alle condizioni dei calciatori chiave. Le novità sull’infermeria hanno suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Napoli inizia a intravedere la luce dopo settimane complicate sul fronte infortuni. In vista della prossima sfida di campionato contro il Torino, arrivano infatti segnali incoraggianti per Antonio Conte e per un ambiente che attendeva con ansia notizie positive dall’infermeria. Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Scott McTominay sono sempre più vicini al rientro e potrebbero già figurare nell’elenco dei convocati. La situazione più avanzata riguarda Frank Anguissa e Scott McTominay. Entrambi hanno superato la fase più delicata del recupero e, salvo sorprese, potrebbero trovare spazio a gara in corso, mettendo minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Verona-Napoli: McTominay out, Anguissa c’è. De Bruyne verso il rientro

1-0 Napoli - Inter rigore De Bruyne #agl #napoli #rigore #vantaggio #devruyne #viral #perte

Tutti gli aggiornamenti su Infortuni Napoli

Temi più discussi: Napoli a Bergamo con l’Atalanta, rebus infortuni: chi schierare al Fantacalcio?; Verona-Napoli 1-2: Lukaku al 96’ regala tre punti d’oro nella corsa Champions; Infortuni Napoli, Repubblica esclude la preparazione di Conte: la vera causa; Sky, Compagnoni – Napoli, è da due mesi che giocano gli stessi! Al completo avrebbe lottato per lo Scudetto.

Infortunati Napoli | Anguissa e De Bruyne: cambiano ancora i tempi di recuperoInfortunati Napoli - Il Napoli dovrà ancora fare a meno per diverso tempo dei lungodegenti Anguissa e De Bruyne. I due ... fantamaster.it

Napoli, quanto pesano gli infortuni? Tutti i numeri dell'infermeria di Conte23 calciatori infortunati per almeno un turno. Che su 27 totali della rosa fanno il conto facile: l’85,1% della rosa in mano a Antonio Conte è passata dall’infermeria. Un ... ilmattino.it

Senza infortuni, la stagione del Napoli sarebbe stata diversa, ma le difficoltà sono comunque diventate l’opportunità per scoprire giocatori che stavano trovando poco spazio (1/4) x.com

La grande verità di Brambati: "Mai successa una cosa così con gli infortuni. Con il doppio impegno e giocatori avanti con l'età e uno storico di infortuni, ecco che può succedere. Una moria del genere è incredibile. Se il Napoli avesse avuto almeno un quarto - facebook.com facebook