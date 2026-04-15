Meno occupati e sempre più inattivi i dati Cisl sul lavoro a Bari e provincia | Serve patto contro precarietà e divari

Secondo il rapporto della Cisl Bari-Bat, nel territorio di Bari e provincia si registra una diminuzione dei posti di lavoro e un aumento delle persone inattive. I dati evidenziano come molti degli occupati siano in condizioni di fragilità e con contratti discontinuo. Il dossier, aggiornato al 2025, mette in luce anche un calo complessivo degli occupati in questa zona. La questione del lavoro fragile e delle differenze territoriali resta al centro delle discussioni.

Un lavoro spesso "fragile e discontinuo", un territorio in cui diminuisce il numero dei occupati e aumenta quello degli inattivi: è questo il quadro che emerge dal 'Dossier statistico Lavoro 2025', redatto dalla Cisl Bari-Bat e relativo alla città di Bari e all'area metropolitana.Il lavoro.🔗 Leggi su Baritoday.it

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