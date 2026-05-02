I sindacati di Umbertide chiedono un accordo dedicato al lavoro e alla stabilità occupazionale, sottolineando la necessità di interventi concreti. Si parla anche del ruolo della Zona Economica Speciale (ZES) come possibile strumento per migliorare i salari dei lavoratori umbri. Inoltre, si evidenzia la preoccupazione per la perdita di giovani dal mercato del lavoro regionale, una tendenza che rischia di aggravarsi se non si interviene.

? Cosa scoprirai Come può la ZES garantire salari più alti ai lavoratori umbri?. Perché i giovani rischiano di sparire dal mercato del lavoro regionale?. Quali misure servono per bloccare i contratti pirata nel territorio?. Come influirà l'intelligenza artificiale sulla sicurezza dei posti di lavoro?.? In Breve Età media lavoratori supera 50 anni con giovani previsti al 30 per cento.. Maria Rita Paggio, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari chiedono patto per il lavoro.. Contratto comparto sanitario regionale fermo da oltre dieci anni.. Richiesta di sfruttare le opportunità offerte dalla Zes per il territorio umbro.. A Umbertide, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto stabilità e salari adeguati durante la manifestazione del Primo maggio che ha una forte presenza di famiglie e giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbertide, i sindacati: ‘Serve un patto per il lavoro e stabilità

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