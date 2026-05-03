Per la prima volta in Italia, alcuni film realizzati dal celebre regista giapponese verranno distribuiti nei cinema italiani. Questi film rappresentano l'esordio alla regia di uno dei più noti autori giapponesi contemporanei, noto per le sue opere nel cinema asiatico. La distribuzione segna un passo importante nel panorama cinematografico italiano, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere per la prima volta le storie firmate dal regista.

Uno dei maggiori autori giapponese vivente sta per vedere il rilascio, per la prima volta in assoluto nei cinema italiani, dei suoi primi film da regista. BiM Distribuzione porterà per la prima volta al cinema i primi film del regista giapponese Kore-eda Hirokazu. Con la rassegna “ Riflessi dell’invisibile: il primi capolavori di Kore-eda ”, dal 14 maggio al 1 luglio, arriveranno sul grande schermo: Maborosi – I bagliori dell’anima (in uscita dal 14 maggio), Nobody knows – Come si diventa adulti (evento 25, 26, 27 maggio), Still walking – Camminando un giorno d’estate (evento 15, 16, 17 giugno), After life – Qual è il tuo ricordo più bello? (29, 30 giugno e 1 luglio).🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Per la prima volta nei cinema Italiani, arrivano i primi film da regista del grande Kore-da Hirokazu

Notizie correlate

Leggi anche: Cinema, arrivano nelle sale i primi film di Kore-eda Hirokazu

Leggi anche: La grande bellezza del cinema. Quattro giorni da Oscar con il regista Paolo Sorrentino

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Nobody knows - SAS Bergamo - eventi; 'Maborosi' di Hirokazu Kore-eda arriva al cinema il 14 maggio; Giordano Poloni omaggia Kore-eda con le illustrazioni di Riflessi dell’invisibile; Maborosi - I bagliori dell'anima - SAS Bergamo - eventi.

Cinema, arrivano nelle sale i primi film di Kore-eda HirokazuRoma, 14 apr. (askanews) - BiM Distribuzione porterà per la prima volta al cinema in Italia i primi film del regista giapponese Kore-eda ... spettacoli.tiscali.it

Domenica 3 maggio al Visionario i primi capolavori del maestro giapponese KORE-EDA Hirokazu, per la prima volta finalmente al cinema con la rassegna "Riflessi dell'invisibile": ore 14.45 MABOROSI - I bagliori dell'anima ore 16.55 AFTER LIFE - Qual è - facebook.com facebook

In occasione della rassegna Riflessi dell'invisibile, dedicata interamente al cinema di Hirokazu Kore-eda e organizzata da BIM Distribuzione, Giordano Poloni ha realizzato quattro poster illustrati per i film in programma. Maborosi, che darà il via alla rassegna, x.com