Per i legali di Minetti l'avvocata morta carbonizzata aveva dato ok all'adozione | Era il tutore del minore

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso legale che coinvolge Nicole Minetti si complica ulteriormente, con i rappresentanti legali che affermano che l’avvocata deceduta in un incendio aveva dato il suo consenso all’adozione del minore, in quanto tutore del bambino. I dettagli emergono in relazione alle accuse e alle dichiarazioni che riguardano il ruolo dell’avvocata e le decisioni prese in merito alla tutela del minore. La vicenda giudiziaria continua a svilupparsi, con nuovi elementi che vengono resi noti.

Il caso della grazia a Minetti si infittisce. Secondo quanto precisato dai legali di Nicole Minetti, l'avvocata uruguaiana che è stata trovata morta carbonizzata nel 2024, non sarebbe stata la rappresentante legale della famiglia biologica del minore adottato da Minetti-Cipriani, ma era il tutore del bambino: "In tale veste aveva espresso un approfondito e motivato parere positivo all'adozione del bambino a favore della coppia Cipriani e Minetti", scrivono.🔗 Leggi su Fanpage.it

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