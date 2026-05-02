Caso Minetti difesa | Avvocata trovata carbonizzata era tutore del minore aveva detto sì ad adozione

In un caso che ha suscitato molta attenzione, un'avvocata è stata trovata morta in circostanze che suggeriscono un incendio doloso. La donna, che era anche tutore di un minore, aveva espresso il suo consenso all'adozione. La procura sta indagando sulle cause del decesso, mentre la difesa ha confermato il ruolo della professionista come tutore e il suo accordo all'adozione. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento legale in corso.

(Adnkronos) – L'avocata trovata carbonizzata era tutore del minore e aveva detto sì all'adozione. E' quanto precisano in una nota gli avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, legali di Nicole Minetti e di Giuseppe Cipriani, "in riferimento alle ennesime illazioni e inesattezze circolate in queste ore". "Nel complessivo procedimento di adozione sono stati rappresentati in maniera trasparente i procedimenti penali italiani di Nicole Minetti; la scelta dei giudici uruguayani di dare il bambino in adozione alla coppia Minetti e Cipriani è stata assunta sulla base dell’istruttoria svolta dalle autorità competenti sui contesti famigliari dei richiedenti; si è trattato quindi di una valutazione comparativa ben ponderata basata su risultanze oggettive", precisano.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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