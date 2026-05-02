Continuano le indagini sul caso che coinvolge l’ex politico e una donna deceduta in circostanze sospette. La donna, riconosciuta come tutrice di un bambino, aveva dato il suo consenso all’adozione. La notizia ha suscitato attenzione tra gli inquirenti e il pubblico, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle circostanze del decesso e sui ruoli delle persone coinvolte. Le autorità stanno analizzando i dettagli raccolti finora.

Proseguono gli accertamenti sul caso Minetti che ha scosso la politica negli ultimi giorni. All’ex consigliera regionale della Lombardia – vicina a Silvio Berlusconi, condannata in via definitiva per i reati di peculato e favoreggiamento della prostituzione a una pena complessiva di tre anni e 11 mesi, da scontare ai servizi sociali, nell’ambito dei processi Ruby bis e Rimborsopoli – era stata concessa la grazia per motivi umanitari ma un articolo del Fatto Quotidiano ha sollevato dubbi sulla vicenda che ha portato alla concessione del provvedimento, legato all’ adozione di un bambino in Uruguay da parte dell’ex igienista dentale. La nota dei legali di Minetti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Minetti, i legali: “Avvocata carbonizzata era la tutrice del bambino, diede l’ok all’adozione”

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