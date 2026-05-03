Fedez, noto rapper di origine periferica, ha trasformato la sua immagine pubblica passando da artistico a imprenditore e sostenitore di cause Lgbt. La sua figura si è evoluta nel tempo, coinvolgendo anche il suo rapporto con il marchio Ferragni, legando la promozione di iniziative sociali alla propria presenza sui social media. Questo cambiamento ha suscitato attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei media italiani.

Cognome e nome: Lucia Federico Leonardo. Aka Fedez, nome di un file di una vecchia foto, risalente all’epoca in cui giocava a basket: «Gli diede il nome un mio amico di allora, Mauro. Non lo sa nemmeno, non ci sentiamo da 15 anni», ha raccontato al Corriere della Sera il 25 marzo 2017. Però, in occasione dell’incontro ravvicinato in discoteca con il personal trainer Cristiano Iovino, l’urlo «Lo uccido, io sono di Rozzano!» ha provocato le proteste del sindaco Gianni Ferretti, che nell’ottobre 2024 ha respinto l’immagine da malavita associata alla cittadina onesta e laboriosa. La vita del rapper si divide in due fasi: a.C. e d.C., prima e dopo l’incontro, il matrimonio e la fine del medesimo con Chiara Ferragni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Per capire Fedez servono speranza e carità

The Fastest Way to Make Money in 2026

Notizie correlate

Meloni da Fedez, e la sinistra passata da non farsi capire a non capireLa mia riflessione sull’annoso tema «La Meloni non parla coi giornali e poi va ai podcast della gente tatuataaaa» non partirà da Joe Rogan (poi ci...

Fedez deve capire chi vuole essere. Perché così non può più andare avantiQuando abbiamo letto la notizia che la premier Giorgia Meloni si sarebbe fatta intervistare da lui nel podcast Pulp insieme a Mr.