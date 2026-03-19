In un commento recente, un rappresentante politico ha criticato il modo in cui alcuni leader comunicano con il pubblico, sottolineando la preferenza per i podcast rispetto ai giornali tradizionali. La conversazione si è focalizzata sulle modalità di comunicazione pubblica e sull'uso dei social media, evidenziando come alcuni politici scelgano mezzi informali per raggiungere gli elettori. La discussione riguarda anche il rapporto tra politica e cultura popolare, senza entrare nel merito delle motivazioni.

La mia riflessione sull’annoso tema «La Meloni non parla coi giornali e poi va ai podcast della gente tatuataaaa» non partirà da Joe Rogan (poi ci arriviamo), non partirà da “Call her daddy” (poi ci passiamo), non partirà neppure da “Vladimir” (poi arriviamo anche a quello). La mia riflessione partirà da un pezzettino di tv di domenica scorsa, su Rai1. C’erano gli Oscar, che una volta guardavamo forse perché il cinema era rilevante o forse perché eravamo giovani e tonici e una notte in bianco ci pesava meno. Di recente riepilogavo con amici che l’ultimo Oscar cui ci siamo appassionati è l’ultimo in cui Weinstein sia stato Weinstein, quello in cui fece vincere “Il discorso del re” contro il miglior film di questo secolo, “The social network”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni da Fedez, e la sinistra passata da non farsi capire a non capire

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