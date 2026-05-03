Per Andrea Sempio c'è l'aggravante della crudeltà contro Chiara Poggi | perché questa accusa era caduta per Stasi

La Procura di Pavia ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi e ha aggiunto l'aggravante della crudeltà. Questa accusa si basa su elementi che dimostrano comportamenti particolarmente violenti nei confronti della vittima. In passato, l'aggravante era stata esclusa nel procedimento contro un altro imputato nello stesso caso. Ora, la procura ha deciso di contestarla a Sempio, portando avanti le indagini sulla vicenda.