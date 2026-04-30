Garlasco – Non riesco a capacitarmi del movente sessuale Andrea Sempio su Chiara Poggi | Non la frequentavo La difesa | Basiti dall’aggravante della crudeltà

A Garlasco, Andrea Sempio ha dichiarato di non capire il movente sessuale nel caso di Chiara Poggi, affermando di non averla mai frequentata. La difesa si è detta sorpresa dall’aggravante della crudeltà inserita nel procedimento. Sempio ha sottolineato di essere confuso di fronte alle nuove accuse e alle motivazioni che sono state avanzate nel corso delle indagini.

Andrea Sempio “non riesce a capacitarsi” del nuovo quadro accusatorio e, in particolare, “di questo movente sessual e”. È da qui che prende avvio la sua linea difensiva dopo la convocazione in Procura a Pavia nell’ambito della riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. A riferire il suo stato d’animo sono i legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, che assistono il 38enne. “Ma se io non avevo rapporti con questa ragazza, rapporti nel senso sociale, non si capisce da dove deducano un movente sessuale”, avrebbe detto Sempio alla sua difesa. Una posizione ribadita più volte: secondo quanto riportato dall’avvocata Taccia, l’indagato sottolinea che “non la frequentava, non la vedeva spesso, anzi, quando lui andava in casa, Chiara Poggi era a lavorare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – “Non riesco a capacitarmi del movente sessuale”, Andrea Sempio su Chiara Poggi: “Non la frequentavo”. La difesa: “Basiti dall’aggravante della crudeltà” Notizie correlate Leggi anche: **Caso Garlasco: Sempio, 'movente assurdo, non frequentavo Chiara Poggi'** Garlasco, "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto sessuale", il movente dell'omicidio secondo i pm di PaviaLa procura sostiene che il 38enne abbia aggredito la Poggi da solo, con l'aggravante dei "motivi abietti legati all'odio provato nei confronti della... Contenuti utili per approfondire Garlasco, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo averlo rifiutato secondo la Procura di PaviaSecondo la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Nell’invito a comparire i pm indicano anche il presunto movente del delitt ... virgilio.it Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indaginiNuova convocazione per Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Il 6 maggio l'interrogatorio chiave che si terrà a Pavia ... virgilio.it