Un centinaio di artisti del mondo dello spettacolo ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica per protestare contro i tagli alle pensioni. La missiva evidenzia le difficoltà di coloro che hanno già versato contributi e si domandano come sia possibile che l'Inps richieda il recupero di somme già pagate. La lettera porta firme di attori, musicisti e altri professionisti dello spettacolo, tutti uniti per chiedere chiarimenti e giustizia.

? Cosa scoprirai Chi sono i famosi attori che hanno firmato la lettera?. Come può l'Inps pretendere il recupero di somme già versate?. Perché la Cassazione ha ribaltato le sentenze precedenti sui calcoli?. Quanto peseranno le rate mensili sulle pensioni degli artisti?.? In Breve Controversia riguarda circa 300 o 400 lavoratori coinvolti nel calcolo quota B.. Firma celebri come Stefania Sandrelli, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante e Massimo Boldi.. Cassazione ha ribaltato l'orientamento giurisprudenziale nel dicembre 2022.. Inps prevede piani di rientro fino a 72 rate mensili per gli arretrati..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pensioni spettacolo: 100 artisti scrivono a Mattarella per i tagli

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