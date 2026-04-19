Pensioni e inflazione | la Consulta conferma i tagli agli assegni alti

La Corte Costuzionale ha confermato la validità del metodo di adeguamento delle pensioni che utilizza scaglioni di reddito, respingendo il ricorso di un pensionato che contestava i calcoli dell’INPS. La decisione riguarda principalmente i tagli applicati agli assegni più elevati, in relazione alle variazioni dell’inflazione. La pronuncia si inserisce in un contesto di discussione sul rapporto tra pensioni e adeguamenti economici.

La Corte Costituzionale ha sancito la legittimità del sistema di adeguamento delle pensioni basato su scaglioni, respingendo il ricorso presentato da un pensionato trentino che contestava i calcoli dell’INPS. La sentenza n. 52 del 2026, depositata il 16 aprile, chiude una controversia nata dal Tribunale di Trento riguardante le modalità di indicizzazione all’inflazione applicate tra l’inizio del 2023 e la fine del 2024 per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo. Al centro della disputa giuridica si trova la divergenza tra due metodologie di rivalutazione dei trattamenti pensionistici in relazione al costo della vita. Il primo modello, definito a scaglioni, prevede un adeguamento progressivo dove ogni fascia di reddito riceve una percentuale specifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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PENSIONI AUMENTO FISSO al MILIONE di 260€ CONFERMATO INVALIDI MINIME SOCIALI ASSEGNI 2026

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