Pensioni aprile 2026 | pagamenti al via ma scattano tagli e rimborsi

A partire da aprile 2026, le pensioni saranno accreditate con alcune modifiche. Alcuni pensionati riceveranno pagamenti inferiori rispetto agli anni precedenti, mentre altri vedranno rimborsi sul conto. La questione riguarda sia le tempistiche di pagamento sia gli importi, che subiranno variazioni rispetto agli anni passati. La somma delle pensioni sarà influenzata da nuovi criteri di calcolo e rimborsi previsti dalla normativa.

Roma - Tra accrediti regolari e assegni più leggeri, molti pensionati dovranno fare i conti con trattenute fiscali e recuperi INPS fino a mille euro Con l’arrivo del mese di aprile si apre la nuova finestra per il pagamento delle pensioni 2026, con accrediti previsti regolarmente a partire da mercoledì 1° aprile, primo giorno bancabile del mese. L’INPS ha confermato che non sono previsti slittamenti legati a festività, ma emergono alcune novità che potrebbero incidere sull’importo degli assegni. Per chi riceve la pensione tramite conto corrente bancario o postale, l’accredito sarà disponibile fin da subito. Diverso il discorso per chi ritira... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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