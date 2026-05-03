Pensioni in computo niente arretrati con Gestione Separata | vale la data della domanda

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che, per quanto riguarda il computo delle pensioni, non sono previsti arretrati con Gestione Separata e che la data a partire dalla quale si applica il ricalcolo è quella della presentazione della domanda. La decisione riguarda il diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia e del supplemento di pensione.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha precisato i contorni del diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia e del supplemento di pensione. Chi sceglie di uscire dal lavoro usando il computo della Gestione Separata, deve sapere che la decorrenza dell’assegno scatta alla presentazione della domanda, e non al momento in cui vengono raggiunti i requisiti fiscali e anagrafici. In questo caso al contribuente non spetterebbero gli eventuali arretrati. Cosa cambia con l’ordinanza della Cassazione sulle pensioni in computo. La novità riguarda chi si avvale della facoltà di computo dei contributi nella Gestione Separata. Con l’ordinanza n.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensioni in computo, niente arretrati con Gestione Separata: vale la data della domanda Notizie correlate Pensioni, a marzo arrivano aumenti e arretrati: come cambiano gli assegni con le nuove aliquote IrpefA marzo, grazie al taglio della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per chi percepisce pensioni medio-alte, e alle maggiorazioni sociali per over... Pensioni di maggio 2026, quando vengono pagate: il calendario di Poste Italiane con aumenti e arretratiLe prossime pensioni verranno erogate sui conti correnti bancari lunedì 4 maggio 2026. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Pensioni, La pensione di vecchiaia in computo decorre dalla data della domanda; Pensioni, niente arretrati se la domanda arriva dopo. Ecco cosa dice la Cassazione. Pensioni in computo, niente arretrati con Gestione Separata: vale la data della domandaLa Cassazione chiarisce le regole del computo per chi è iscritto alla Gestione Separata: l’assegno decorre dal momento della richiesta e non dalla maturazione dei requisiti anagrafici e ... quifinanza.it Pensioni, niente arretrati per la Gestione Separata. Lo dice la CassazionePensione con il computo nella Gestione Separata: attenzione alla domanda. La Cassazione chiarisce quando decorre l’assegno e perché si rischia di perdere gli arretrati. money.it HAI GUARDATO IL NOSTRO ULTIMO VIDEO CLICCA QUI: https://youtu.be/Pgah-uFV3TA Gestione Separata: ecco come riprenderti i tuoi contributi! [Finalmente!] #perte Il "muro" della Gestione Separata è finalmente crollato: ora puoi unificare i tuoi c - facebook.com facebook