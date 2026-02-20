Pensioni a marzo arrivano aumenti e arretrati | come cambiano gli assegni con le nuove aliquote Irpef

A marzo, le pensioni subiranno modifiche grazie alla riduzione dell’aliquota Irpef dal 35% al 33% per chi riceve assegni medio-alti, e alle nuove maggiorazioni sociali per over 70 e invalidi civili totali. Questa misura farà salire gli importi mensili di molte pensioni e porterà anche arretrati ai beneficiari. Le nuove aliquote influenzeranno direttamente le detrazioni fiscali e gli importi netti percepiti. I pensionati potranno così vedere un miglioramento nelle loro entrate mensili fin dall’inizio del prossimo mese.