Durante le riprese di un suo ultimo film, Penelope Cruz ha ricevuto una chiamata medica che ha suscitato grande preoccupazione. Nonostante il sospetto di un aneurisma, l'attrice ha deciso di proseguire le riprese, mantenendo la concentrazione sul lavoro. La produzione ha confermato che Cruz ha affrontato la situazione senza interrompere le scene, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

? Cosa scoprirai Come ha reagito Penelope Cruz alla chiamata medica sul set?. Cosa ha spinto l'attrice a continuare le riprese nonostante il rischio?. Perché il rapporto con Almodóvar è stato decisivo in quel momento?. Quali esami hanno smentito il sospetto di un aneurisma cerebrale?.? In Breve L'evento è avvenuto sul set del film La Bola Negra con 300 comparse presenti.. L'attrice ha consultato il medico prima di proseguire le riprese previste.. Il rapporto professionale con Pedro Almodóvar ha aiutato la gestione emotiva.. Nuovi esami clinici hanno confermato l'assenza di problemi vascolari cerebrali.. A metà aprile, l’attrice Penelope Cruz ha vissuto un momento di estrema tensione psicologica e fisica mentre si trovava sul set de La Bola Negra, dopo una telefonata medica che segnalava un possibile aneurisma cerebrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Penelope Cruz: lo shock sul set per il sospetto di un aneurisma

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