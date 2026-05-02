L’attrice ha rivelato di aver affrontato un momento di preoccupazione durante le riprese di un suo film, quando ha iniziato a sentire sintomi sospetti. Dopo aver consultato i medici, è stato sospettato un aneurisma, portando a una serie di accertamenti e controlli medici. La vicenda ha coinvolto alcuni giorni di incertezza prima di arrivare a una diagnosi definitiva.

Penélope Cruz ha raccontato un episodio che le è rimasto impresso come pochi altri nella sua carriera. In un’intervista rilasciata a El País, l’attrice spagnola ha confessato di aver vissuto momenti di forte paura durante il primo giorno di riprese del film The Black Ball, quando la telefonata improvvisa di un medico ha fatto temere un possibile aneurisma cerebrale. Un sospetto che, per alcuni giorni, ha accompagnato il suo lavoro sul set, prima che ulteriori controlli chiarissero tutto. Durante una pausa delle riprese, mentre si preparava per girare una complessa scena musicale con centinaia di figuranti, Cruz ha ricevuto una chiamata inattesa: da esami medici fatti in precedenza, emergeva la possibilità di un aneurisma.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Penélope Cruz, sospetto aneurisma sul set: giorni di terrore prima della verità

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