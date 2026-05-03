Pedro Almodóvar ospite a Che Tempo Che Fa

Questa sera, domenica 3 maggio, va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio. L'appuntamento è in diretta alle 19:30 sul canale Nove, con la presenza di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Pedro Almodóvar, il regista spagnolo noto per le sue opere cinematografiche.

Fabio Fazio torna questa sera, domenica 3 maggio, con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda in diretta dalle 19:30 sul Nove, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 3 maggio 2026. Nella nuova puntata, in esclusiva, sarà atteso il Premio Oscar Pedro Almodóvar, in occasione dell’uscita nelle sale del suo nuovo film Amarga Navidad, in concorso al prossimo Festival di Cannes e al cinema dal 21 maggio. Nei suoi oltre 40 anni di straordinaria carriera, il pluripremiato regista ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Oscar (nel 2000 per il miglior film straniero con “Tutto su mia madre”...🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Pedro Almodóvar ospite a Che Tempo Che Fa Pedro Almodóvar ospite a 'Che tempo che fa' per 'Amarga Navidad' Notizie correlate Leggi anche: Fabio Fazio riesce nell’impresa: Pedro Almodovar ospite a Che Tempo Che Fa Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 3 maggio: Pedro Almodóvar e Alberto Angela tra gli ospiti di FazioChe Tempo Che Fa torna anche domenica 3 maggio con una nuova puntata ricca di ospiti internazionali pronta a unire cinema d’autore, attualità e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Pedro Almodovar | Video; Fabio Fazio riesce nell’impresa: Pedro Almodovar ospite a Che Tempo Che Fa; Amarga Navidad, Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Pedro Almodovar - HD - Film (2026); A CHE TEMPO CHE FA ospiti il Premio Oscar Pedro Almodóvar, Alberto Angela, Luca Parmitano, Emmanuel Carrère, Walter Veltroni, Enrico Brignano, Antonio Scurati, Cecilia Sala, Francesco Costa, Roberto Burioni. Che Tempo Che Fa: ospiti stasera 3 maggio! Da Pedro Almodóvar ad Alberto AngelaLa puntata di Che Tempo Che Fa del 3 maggio 2026 ospita Almodóvar, Angela, Parmitano, Brignano, Carrère, Veltroni, Scurati e altri nomi noti. serial.everyeye.it Pedro Almodovar ospite di Fabio Fazio a Che tempo che faIl pluripremiato regista Pedro Almodóvar ospite in esclusiva a Che tempo che fa di Fabio Fazio domenica 3 maggio sul Nove, e in streaming su Discovery+, in occasione dell'uscita nelle sale del suo nuo ... ansa.it Come ogni domenica, su NOVE torna l'appuntamento con Che Tempo che Fa. Fra gli ospiti anche Pedro Almodovar e Alberto Angela. - facebook.com facebook