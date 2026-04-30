Domenica 3 maggio, nel programma condotto da Fabio Fazio, sarà ospite Pedro Almodovar, uno dei registi più riconosciuti nel panorama cinematografico internazionale. La trasmissione, trasmessa su NOVE e disponibile anche in streaming su Discovery+, si arricchisce di questa presenza di rilievo. La puntata si preannuncia come un evento, considerando il prestigio e la notorietà del regista spagnolo.

Un colpo da novanta per Che Tempo Che Fa. Domenica 3 maggio Fabio Fazio porta sul palco del programma che ormai va in onda sul NOVE – e in streaming su Discovery+ – uno degli autori più iconici della storia del cinema mondiale: Pedro Almodovar. Il regista spagnolo, due volte premio Oscar e simbolo del cinema d’autore europeo, è il protagonista di un’intervista in esclusiva, prevista in occasione dell’arrivo nelle sale del suo nuovo film Amarga Navidad. Ennesimo colpaccio per il conduttore e segno della forza del suo programma, uno dei pochi, se non l’unico nella televisione italiana, a conquistare ancora gli ospiti internazionali. Pedro Almodovar ospite di Che Tempo Che Fa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fabio Fazio riesce nell’impresa: Pedro Almodovar ospite a Che Tempo Che Fa

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