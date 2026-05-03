Pd Stumpo ‘artificiere’ Slitta l’assemblea a Riglione

L’assemblea degli iscritti del Partito Democratico prevista per domani sera a Riglione è stata rinviata senza una data stabilita. La riunione, organizzata da Vladimiro Basta, candidato per la segreteria cittadina e sostenuto dall’area Schlein locale, era stata autoconvocata negli ultimi giorni. La decisione di spostare l’appuntamento è stata comunicata nei giorni scorsi, ma non è stato specificato un nuovo calendario.

di Gabriele Masiero PISA L’adunata degli iscritti autoconvocata per domani sera a Riglione da Vladimiro Basta (candidato in pectore per la segreteria cittadina di gran parte dell’area Schlein locale) e i suoi sostenitori nei giorni scorsi è stata rinviata sine die. Questa la prima mossa del commissario del Pd, Nico Stumpo, per provare a disinnescare le tensioni interne che da anni condizionano l’attività del partitone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Basta che dice di essersiu sentito proprio con Stumpo e che gli ha promesso "di convocare entro pochi giorni un attivo degli iscritti". Da qui la decisione di sospendere l’autoconvocazione dell’assemblea programmata per domani sera al circolo "Matteotti" e "posticipare quella discussione all’interno dell’attivo che verrà convocato".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pd, Stumpo ‘artificiere’. Slitta l’assemblea a Riglione Notizie correlate Incontro del Pd a Riglione . Boccia in campo per il "no"Stasera alle 20 al circolo Arci la Pagoda a Riglione il Pd ha promosso una cena di sostegno alla campagna per il No al referendum costituzionale del... Domani l’assemblea Pd. Verso la resa dei contiSi avvicina sempre di più l’appuntamento con l’assemblea comunale del Pd, in programma domani sera alla Casa del Popolo di Bonelle.