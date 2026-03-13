incontro del pd a riglione boccia in campo per il no

Stasera alle 20, al circolo Arci La Pagoda a Riglione, si svolge un incontro promosso dal Partito Democratico, durante il quale Boccia partecipa come rappresentante del movimento per sostenere il voto contrario al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. La serata include una cena organizzata per rafforzare la campagna del No.

Stasera alle 20 al circolo Arci la Pagoda a Riglione il Pd ha promosso una cena di sostegno alla campagna per il No al referendum costituzionale del 22 e del 23 marzo. A seguire, a partire dalle 21, si svolgerà il dibattito intitolato "La situazione politica e la sfida del referendum", al quale parteciperà anche il capogruppo dem al Senato, Francesco Boccia. Il dibattito sarà introdotto dal commissario del Pd pisano, Vinicio Peluffo, e vedrà la partecipazione anche della senatrice Ylenia Zambito. "Sarà un’occasione - spiega una nota del partito - per sostenere il comitato per il No al referendum sulla riforma della giustizia, ma anche per fare il punto sulla preoccupante situazione generale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

