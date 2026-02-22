L’assemblea comunale del Pd si tiene domani sera nella Casa del Popolo di Bonelle, dopo che le tensioni interne sono cresciute negli ultimi mesi. La riunione si concentra sulla riorganizzazione del partito e sulla scelta dei nuovi rappresentanti locali. I membri si preparano a discutere le priorità e a confrontarsi su future strategie politiche. L'incontro potrebbe segnare una svolta nel quadro locale del partito.

Si avvicina sempre di più l’appuntamento con l’ assemblea comunale del Pd, in programma domani sera alla Casa del Popolo di Bonelle. Il clima all’interno del "campo largo", e in primis fra i "dem", resta tesissimo. Da un lato la doppia raccolta firme per esprimere le candidature Giovanni Capecchi e Simona Laing, dall’altro la strada di una clamorosa scelta di passare per le primarie inizia a non essere più tanto remota. È scritto nello statuto del Pd stesso: se non c’è unità su una figura specifica, è dalle primarie che bisogna passare. Con tempi strettissimi di realizzazione, arrivati a questo punto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Clima irrespirabile", "Un regalo alla destra". Nel Pd c'è aria da resa dei contiNel Partito Democratico si respira tensione, tra il bisogno di rinnovamento e le divisioni interne.

Pd, convocata l'assemblea provinciale: Coscia verso la proclamazione a segretarioGiovanni Coscia sarà proclamato segretario provinciale del Pd durante l’assemblea convocata a Salerno, dopo essere stato scelto come candidato ufficiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Domani l’assemblea Pd. Verso la resa dei conti; Pd del distretto ceramico: domani sera a Sassuolo l’assemblea distrettuale; Legge sulla montagna, l’Assemblea: Sostenere i comuni montani; PD, formalizzate le dimissioni di Biagioni, martedì l’assemblea per eleggere il segretario reggente.

Accordo Regione-San Marino, Parma: Impegni concreti su sanità, lavoro e infrastruttureDomani l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna sarà chiamata a ratificare l’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. Un’intesa ... chiamamicitta.it

Pd, domani assemblea. Tensioni minoranza su ipotesi contaRoma, 13 dic. (askanews) - Dovrebbe essere l'anti-Atreju, l'assemblea Pd di domani, una prova di forza per rilanciare la leadership di Elly Schlein in risposta alla celebrazione di Giorgia Meloni ... notizie.tiscali.it

Domani a Torino l'Assemblea LBA x.com

Assemblea e presidio sindacale domani, giovedì 19 febbraio dalle 7 alle 10 - facebook.com facebook