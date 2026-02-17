Calabria anziani e cure | il taxi sanitario colma il divario tra aree remote e accesso alle prestazioni mediche
In Calabria, il servizio di “taxi sanitario” è stato avviato per aiutare gli anziani a ricevere cure mediche nelle zone più isolate. La decisione deriva dalla difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie in alcune aree remote, dove le distanze e i mezzi pubblici carenti rendono complicato spostarsi. Per questo motivo, le autorità regionali hanno messo in campo un servizio di trasporto dedicato, finanziato con fondi europei, per facilitare le visite mediche a domicilio. Un’auto attrezzata si sposta tra i paesi più piccoli, portando i medici direttamente a casa degli anziani.
Calabria, il “Taxi Sanitario” per gli Anziani: Una Scommessa tra Territorio e Fondi Europei. La Calabria punta a un nuovo servizio di assistenza sanitaria domiciliare per i suoi anziani: il “taxi sanitario”. L’iniziativa, annunciata il 17 febbraio 2026 dal presidente della Regione Roberto Occhiuto a Cosenza, mira a superare le difficoltà di accesso alle cure per chi vive in aree remote e con problemi di mobilità, sfruttando anche fondi europei per ridurre i tempi di attesa e attrarre personale medico. Una Geografia Difficile e un Diritto da Garantire. La necessità di un servizio come il “taxi sanitario” emerge chiaramente dalla conformazione della Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sanità in Calabria, Occhiuto annuncia il taxi sanitario per gli anzianiStiamo lavorando all’attivazione del taxi sanitario, è complicato ma spero che fra qualche mese sarà finalmente una realtà. A dirlo il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto a margine di ... strettoweb.com
Occhiuto, stiamo lavorando al 'taxi sanitario' per gli anziani(ANSA) - COSENZA, 17 FEB - Stiamo lavorando all'attivazione del taxi sanitario, è complicato ma spero che fra qualche mese sarà finalmente una realtà. A dirlo il presidente della regione Calabria Ro ... msn.com
