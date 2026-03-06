il centro mimosa per offrire servizi alle persone fragili

Il Centro Mimosa è stato creato per fornire supporto alle persone fragili e agli anziani della città. Offre servizi dedicati a ridurre l’isolamento, favorendo momenti di socialità e incontri tra gli utenti. La struttura si propone come uno spazio di incontro e assistenza, pensato per rispondere alle esigenze di chi vive situazioni di vulnerabilità. È aperto a chi cerca un punto di riferimento nel quartiere.

Un luogo pensato per combattere l’isolamento e offrire occasioni di socialità agli anziani della città. Con un Open Day aperto alla cittadinanza, il Centro Mimosa di via dei Pispini si è presentato ufficialmente alla comunità senese dopo il recente affidamento della gestione ad Asp Città di Siena. "Una decisione che abbiamo assunto come giunta comunale lo scorso dicembre, per recuperare e valorizzare questo spazio - ricorda il sindaco di Siena Nicoletta Fabio -. Vuole essere anche un segnale dell’attenzione che l’amministrazione comunale, anche attraverso l’Asp, dimostra nei confronti delle persone fragili, delle persone anziane. Questo è un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

