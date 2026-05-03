Il Partito Democratico si trova di fronte a una possibile perdita di terreno, con le ultime rilevazioni che indicano un consenso sotto il 20%. La leader del partito si trova a gestire una situazione di stallo nelle intenzioni di voto, tra sfide interne e la pressione di mantenere un ruolo di rilievo nel panorama politico. Si discute anche di eventuali alternative per un’area moderata che potrebbe perdere il suo principale rappresentante.

? Cosa scoprirai Come può Schlein evitare il crollo sotto la soglia critica del 20%?. Chi potrebbe sostituire il PD come polo moderato nel campo largo?. Perché la crescita di Salis mette in crisi la strategia di Schlein?. Cosa accadrà ai rapporti di forza tra Schlein, Conte e Salis?.? In Breve Consenso attuale al 22,4% secondo i dati YouTrend del 30 aprile.. Rischio perdita potere negoziale con Conte e Salis sotto il 20%.. Possibile drenaggio di voti tra il 3% e il 5% verso Salis.. Precedente storico Letta nel 2022 con consenso fermo al 19%..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Il modesto rimbalzo economico non basta a frenare il crollo del consenso del Pd.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd, il rischio del 20%: Schlein tra stallo elettorale e l’ombra di Salis

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