All’interno del Partito Democratico si è svolto un pranzo riservato tra Silvia Salis e Dario Franceschini. L’incontro, secondo fonti vicine, avrebbe avuto come tema principale una possibile strategia per la leadership del partito. Questa riunione si svolge in un momento di tensioni interne al partito, dopo il risultato referendario sulla giustizia.

Dopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il quadro politico interno al Partito Democratico entra in una fase di forte fermento. Secondo quanto ricostruito da Libero, il risultato referendario ha riacceso le dinamiche di potere dentro il Nazareno, rendendo di fatto contendibile la segreteria del Pd in vista delle prossime elezioni politiche. Uno scenario che potrebbe trasformarsi in una sfida tutta al femminile, con equilibri ancora in via di definizione. Al centro della scena resta Elly Schlein, rafforzata dal successo del “No”, che ora potrebbe trovarsi a difendere la leadership del partito. A insidiarla, almeno sul piano potenziale, è Silvia Salis, considerata una figura emergente nel panorama dem ma al momento defilata ufficialmente dalla corsa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pd, pranzo segreto tra Silvia Salis e Dario Franceschini: il piano per sostituire Elly Schlein

Articoli correlati

Pd, il pranzo segreto tra Silvia Salis e Franceschini: nel mirino c'è SchleinDopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il Pd si prepara ad affrontare la partita più importante in vista delle prossime elezioni politiche.

Leggi anche: Franceschini a pranzo con Salis. Le trame anti Schlein con spettro primarie

Contenuti e approfondimenti su Silvia Salis

Temi più discussi: Franceschini a pranzo con Salis. Le trame anti Schlein con spettro primarie; Pd, il pranzo segreto tra Silvia Salis e Franceschini: nel mirino c'è Schlein | Libero Quotidiano.it; Pd il pranzo segreto tra Silvia Salis e Franceschini | nel mirino c' è Schlein; Elly Schlein liquida Silvia Salis: Sono stata eletta così, è guerra-Pd | Libero Quotidiano.it.

Primarie e non solo, incontro a pranzo tra la sindaca Salis e l’ex ministro FranceschiniPrimarie e non solo, incontro a pranzo tra la sindaca Salis e l’ex ministro Franceschini ... msn.com

Salis frena sulle primarie ma resta in campo e va a pranzo con FranceschiniPiù che un semplice pranzo di lavoro, quello andato in scena a Genova tra l'ex segretario Dem Dario Franceschini e la sindaca Silvia Salis è stato un passaggio politico denso di implicazioni, locali e ... primocanale.it

Silvia Salis Sindaca - facebook.com facebook

#SilviaSalis a RTL 102.5: “Se domani cade il #governo, serve avere un programma progressista” x.com