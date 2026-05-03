Pavanelli | Stop a celebrazioni strumentalizzate

Un parlamentare ha annunciato di aver presentato un’interrogazione al Ministro dell’interno riguardo a eventi verificatisi in Umbria durante le celebrazioni del 25 aprile. La richiesta si concentra su alcuni episodi che, secondo l’interpellante, potrebbero aver compromesso il rispetto del significato storico e civile della Festa della Liberazione. L’atto mira a chiarire i fatti e a evitare che celebrazioni future vengano strumentalizzate.

"Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’interno in merito ad alcuni episodi registrati in Umbria in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, che sollevano interrogativi rilevanti sul rispetto del significato storico e civile della Festa della Liberazione ". Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli. "In particolare - spiega - ha destato perplessità lo spostamento delle celebrazioni nel Comune di Castel Ritaldi al 26 aprile e l’inserimento di iniziative non coerenti con il contesto storico della Liberazione. A ciò si aggiunge il diniego di patrocinio da parte della Prefettura di Perugia per una iniziativa commemorativa delle vittime LGBTQIA+ del fascismo, circostanza che richiede un chiarimento puntuale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pavanelli: "Stop a celebrazioni strumentalizzate" Notizie correlate Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Perugia con Valentina D’Orso ed Emma PavanelliUn incontro pubblico sulla riforma della giustizia e sui contenuti del referendum si terrà lunedì 9 marzo alle ore 20. “Risorse per i deboli strumentalizzate per il referendum”. La denuncia di FI a NapoliL’affluenza al referendum alle 12 è stata buona, non ottimale ma sicuramente migliore di altre viste nel recente passato.