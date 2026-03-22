L’ affluenza al referendum alle 12 è stata buona, non ottimale ma sicuramente migliore di altre viste nel recente passato. Tuttavia, ci sono alcune criticità che sono state segnalate e che, soprattutto a Napoli, coinvolgono il Comune. Gli esponenti di Forza Italia Francesco Silvestro, senatore, e Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, hanno denunciato il presunto utilizzo scorretto del pulmino dedicato ai disabili o, comunque, una sua strumentalizzazione ai fini della propaganda per il “No”. Tutto parte da un video pubblicato dall'assessore alle Politiche sociali della Terza Municipalità, Teresa Esposito, in cui veniva fatta chiara propaganda con l’utilizzo del mezzo comunale “votiamo no”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Risorse per i deboli strumentalizzate per il referendum”. La denuncia di FI a Napoli

Articoli correlati

Napoli, studenti lasciano incontro sul referendum a Castel Capuano. La denuncia: “Solo interventi per il Sì”Maturandi di alcune scuole superiori hanno abbandonato un evento sul referendum sulla giustizia presentato come formativo e “super partes”.

Leggi anche: Referendum giustizia, Sandrini: “Voto no, la riforma rischia di danneggiare i più deboli”

Una selezione di notizie su Risorse per i deboli strumentalizzate...

Discussioni sull' argomento Autonomia poco differenziata e funzioni generiche: i punti deboli degli accordi governo-Regioni; Con Caf e patronato oltre 70mila accessi l’anno. Professionalità e prossimità i punti di forza della Cisl; Alloggi per fasce deboli, accordo tra Comune di Latina e Ater per interventi di rigenerazione urbana; Sul caro-carburanti e gas il governo si prende altre due settimane.

Nonostante la ricchezza di risorse idriche, la regione patisce le conseguenza di un uso irrazionale che produce effetti gravi. Non solo impedisce di soddisfare pienamente il fabbisogno ma contribuisce al dissesto idrogeologico con conseguenze ambientali, ec facebook

Come ha ricordato il Presidente Gorno #Tempini, le risorse straordinarie del PNRR hanno accelerato investimenti indispensabili. La priorità, ora, è rendere strutturale la capacità di programmare e realizzare investimenti pubblici, così da promuovere uno svilu x.com