Referendum sulla giustizia incontro pubblico a Perugia con Valentina D’Orso ed Emma Pavanelli

Lunedì 9 marzo alle ore 20 si svolgerà a Perugia un incontro pubblico dedicato alla riforma della giustizia e ai dettagli del referendum. Sono invitate a partecipare Valentina D’Orso ed Emma Pavanelli, che discuteranno degli aspetti principali della questione. L’evento si terrà in una sede aperta al pubblico e mira a fornire informazioni sul tema.

Un incontro pubblico sulla riforma della giustizia e sui contenuti del referendum si terrà lunedì 9 marzo alle ore 20.30 al Circolo ARCI di Lacugnano, in via del Compasso 38. L'iniziativa è promossa dal Movimento 5 Stelle con l'obiettivo di informare i cittadini su un progetto di riforma che, secondo i promotori dell'incontro, non affronta i veri problemi del sistema giudiziario. "Nel corso della serata verranno analizzate alcune delle domande che più spesso emergono nel dibattito pubblico: questa riforma renderà la giustizia più efficiente? Migliorerà la sicurezza nelle città? Porterà a processi più veloci e più giusti, garantendo davvero...