In questo marasma festivaliero, tra una ballad d'amore struggente e l'altra, il rischio però è che il messaggio politico si perda. «Non penso stia passando sotto silenzio», ribatte Ermal. «Ma il silenzio è il tema del mondo che viviamo oggi. Questa canzone porta con sé un paradosso: se non ascolti il testo ti viene voglia di ballare, poi quello che ascolti ti frena. E questo assomiglia allo scrolling: vediamo gattini, palestre, bambini che muoiono, e poi macchine, tv, e diventa tutto uguale. Ho voluto fare una canzone così, come fosse uno specchio del mondo in cui viviamo». Sugli outfit, ogni sera, ha scritto i nomi dei bambini di Gaza morti, perché «ogni nome su una persona rappresenta un incantesimo: tanti incantesimi sono stati spezzati» e questo «era un modo per non sentirmi da solo sul palco». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ermal Meta a Sanremo 2026: «Israele all'Eurovision? Meglio che ci sia: canterei la mia canzone ancora più forte. Sono passato da zero a tre figlie nel giro di un anno, sono la cosa più bella della mia vita»

Leggi anche: Ermal Meta a Sanremo 2026 con “Stella Stellina”: “Parla di una bambina di Gaza, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Se vincessi, all’Eurovision canterei questa canzone”

"La canzone di Sanremo è per mia madre che non c'è più. Mia sorella sarà la mia direttrice d'orchestra". Parla Serena BrancaleClasse 1989, è tra le cantautrici più interessanti dell'attuale panorama musicale italiano e ora è pronta a tornare al Festival di Sanremo con una...

Ermal Meta a SANREMO 2025! Il momento TENERISSIMO con la figlia Fortuna

Temi più discussi: Stella stellina di Ermal Meta e il dolore che non si lascia anestetizzare – di Enrico Galiano; Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo e la recensione della canzone; Ermal Meta porta Gaza a Sanremo: i nomi dei bambini palestinesi sul suo abito; Ermal Meta a Sanremo 2026 con Stella stellina: il testo e il significato del brano in gara al Festival.

Ermal Meta commuove a Sanremo con Stella stellina (dedicata alle bimbe di Gaza): cosa significa in arabo il nome Amal sulla camiciaA Sanremo 2026 Ermal Meta si esibisce durante la sua Stella stellina con il nome Amal sul colletto della giacca. greenme.it

A Sanremo Ermal Meta non alza la voce: sul colletto c’è «Amal»Ermal Meta porta a Sanremo Stella stellina: il nome Amal sul colletto, le bambine di Gaza, la figlia Fortuna e il nuovo album Funzioni vitali. nostrofiglio.it

“Il silenzio è il grande tema del mondo di oggi.” Ermal Meta racconta così Stella Stellina: una canzone che è un paradosso. La balli senza pensarci, poi ascolti il testo… e quello che stai ascoltando ti ferma per un attimo. È lo stesso ritmo del nostro tempo: emoz - facebook.com facebook

Il messaggio di Ermal Meta: "I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio" a #Sanremo2026 x.com