Paura sul Monte Nuovo per una 23enne si perde nel fondo del cratere e non riesce a risalire

Una giovane donna di 23 anni si è smarrita nel fondo del cratere del Monte Nuovo, una caldera vulcanica tra Pozzuoli e Bacoli. La ragazza non è riuscita a risalire e sono stati attivati i soccorsi. La situazione si è conclusa con un esito positivo, evitando conseguenze gravi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle aree vulcaniche della zona.

Una storia a lieto fine che poteva avere un esito nefasto sul Monte Nuovo, la più recente caldera vulcanica dei Campi Flegrei situata tra Pozzuoli e Bacoli. Una ragazza di 23 anni si era smarrita nel fondo del cratere, ritrovandosi impossibilitata a risalire. Immediata è scattata la macchina dei.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Si tuffa per salvare il cane che sta annegando, ma non riesce più a risalire: morto un 54enne nel CremoneseLa tragedia a Tencara di Pizzighettone: un gesto d’istinto finito nel peggiore dei modi È morto così, nel modo più drammatico e improvviso. Il cavallo cade nel fosso e non riesce a risalire: salvato dai pompieriNella mattina dell'11 marzo, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pordenone è intervenuta a Pasiano di Pordenone per soccorrere un cavallo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tgcom24: Toscana, nuovo sorvolo degli elicotteri antincendio sul Monte Faeta Video; Paura a Sesto Fiorentino, autobus in gita scolastica esce di strada: lievi ferite per gli studenti a causa dei vetri infranti; Incendio su Monte Faeta, 'ancora fiamme attive, si teme nuovo vento'; Pitti Immagine, Cauli nuovo amministratore delegato. Paura sul Monte Piglione. Cinquanta ettari in fiammePESCAGLIAUn vasto incendio boschivo ha interessato il Monte Piglione, nel territorio comunale di Pescaglia, tra la giornata di lunedì 6 aprile e le prime ore di ieri, impegnando senza sosta squadre ... lanazione.it Giuliana:01/05/26 Presso Pozzuoli (Na). Escursione nell' oasi di Monte Nuovo e giro sul lago d'Averno....#oasi #pozzuoli #lago #napoli #MonteNuovo #lagodaverno - facebook.com facebook