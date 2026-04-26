Un uomo di 54 anni è deceduto nel Cremonese dopo aver tentato di salvare un cane che stava annegando. L’incidente è avvenuto a Tencara di Pizzighettone, dove il 54enne si è immerso in acqua per aiutare l’animale, ma non è più riuscito a risalire. La tragedia si è consumata in modo improvviso e senza preavviso, lasciando sgomenti chi era presente.

La tragedia a Tencara di Pizzighettone: un gesto d’istinto finito nel peggiore dei modi. È morto così, nel modo più drammatico e improvviso. Si è tuffato per salvare il suo cane finito in acqua, ma non è più riuscito a tornare a riva. La vittima è Sergio Pizzamiglio, 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Tencara, nel territorio di Pizzighettone, lungo un canale navigabile. Il cane cade nel canale, lui si lancia senza esitare. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo si trovava sull’argine quando il cane è scivolato in acqua. Non ha avuto dubbi. Si è gettato immediatamente per salvarlo, un gesto istintivo, senza calcoli.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Si tuffa per salvare il cane che sta annegando, ma non riesce più a risalire: morto un 54enne nel Cremonese

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