paura per alex ferguson malore prima di manchester united liverpool

Prima della partita tra Manchester United e Liverpool, si è verificato un malore che ha coinvolto l'ex allenatore del club. Era presente allo stadio quando, pochi minuti prima del fischio di inizio, ha accusato i sintomi che hanno richiesto l'intervento del personale medico. La sua condizione ha suscitato preoccupazione tra i presenti, in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Grande preoccupazione per Sir Alex Ferguson, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. L'ex tecnico del Manchester United si trovava all'Old Trafford per assistere al match quando, a pochi minuti dal calcio d'inizio, ha accusato un malore. Ferguson era arrivato presto per salutare lo staff, ma mentre i calciatori stavano facendo riscaldamento in campo è accaduto l'imponderabile. Stando ad alcune indiscrezioni, l'ex allenatore si è sentito male nell'area dei tunnel e delle sale direzionali. L'84enne è stato immediatamente assistito dai paramedici dello stadio, che sono rimasti al suo fianco per monitorarlo. In un secondo momento è stato accompagnato in ospedale in ambulanza dove è stato trattenuto in misura precauzionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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